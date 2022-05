Nole: ex poliziotto spara alla madre poi si toglie la vita

È successo nella mattinata di oggi, giovedì 26 maggio 2022 a Nole in provincia di Torino, all’interno di un appartamento situato in via Grazioli. Salvatore Alessio, un ex poliziotto di 44 anni, per ragioni ancora da chiarire ha sparato alla madre anziana, Irma Fontanella, e subito dopo si è tolto la vita con la stessa pistola.

Sentendo i colpi di arma da fuoco i vicini di casa si sono preoccupati e hanno subito allarmato le forze dell’ordine. Tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri per i dovuti rilievi del caso e del personale medico del 118. Giunti sul posto, a Nole, gli agenti hanno trovato l’uomo senza vita, la madre invece era ancora viva. L’anziana donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale in elisoccorso per ricevere le cure necessarie, dove è arrivata in gravissime condizioni.

La vittima non è ancora fuori pericolo, ricoverata in ospedale lotta tra la vita e la morte. Se ce la farà sarà proprio lei a raccontare ai Carabinieri cosa è successo questa mattina con il figlio. Intanto le indagini proseguono, gli agenti stanno ricostruendo la dinamica esatta della violenta vicenda.

