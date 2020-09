Altomonte, 33enne cerca di gettare la compagna dal balcone: arrestato

La drammatica vicenda si è svolta nei giorni scorsi ad Altomonte, in provincia di Cosenza. Un uomo di 33 anni da tempo minacciava e aggrediva con molta violenza la compagna, quasi sempre era la sua eccessiva gelosia a farlo andare su tutte le furie. Pochi giorni fa ha minacciato e picchiato per l’ennesima volta la compagna, i soprusi e le violenze sono andati avanti per tutta la notte.

Il mattino seguente la donna è tornata in possesso del suo telefono e ha contattato una sua parente per chiedere aiuto. Si è fatta accompagnare in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite dal compagno violento. Vedendo le lesioni della donna, i medici hanno subito capito che era stata picchiata e hanno allarmato le forze dell’ordine. All’inizio la donna aveva paura di raccontare la verità, temeva altre spiacevoli conseguenze da parte del compagno. Ai poliziotti la donna ha poi raccontato che l’uomo la picchiava ormai da tempo. Durante l’ultimo episodio di violenza, l’uomo l’ha bloccata sul balcone e l’ha minacciata di gettarla di sotto. Ha anche gettato un masso dal balcone facendolo arrivare sull’auto della donna rompendole il tettuccio. La donna si è aggrappata con i piedi e con le bracia alla ringhiera del balcone per non cadere.

Dopo aver svolto le dovute indagini e aver accertato il comportamento violento del 33enne ai danni della compagna, i poliziotti lo hanno arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio, violenza privata e danneggiamento. Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari.