Desenzano, prende a calci e pugni la porta di casa dell’ex: arrestato

La violenta vicenda si è svolta a Desenzano, comune della provincia di Brescia. Un uomo si è presentato davanti casa dell’ex compagna, era completamente ubriaco. Dopo aver bussato alla porta l’uomo ha chiesto alla sua ex di fargli vedere i suoi figli, quando lei si è rifiutata di accogliere la sua richiesta lui è andato su tutte le furie.

In preda all’ira l’uomo ha iniziato a colpire la porta con violenti calci e pugni. Ad evitare che la situazione continuasse a degenere è stato un vicino di casa della donna. L’uomo, dopo aver sentito le urla si è preoccupato e si è precipitato davanti la porta della sua vicina di casa per fermare il suo ex compagno violento. Dopo l’intervento del vicino, l’ex della donna è andato via. Intanto, in preda alla paura la vittima, una donna di 50 anni, ha allarmato le forze dell’ordine. Giunti sul posto i carabinieri hanno subito notato che la porta era danneggiata. Agli agenti la 50enne ha raccontato che l’ex compagno l’aveva maltrattata per molto tempo prima che lei trovasse il coraggio di mettere fine alla loro relazione.

Mentre la donna parlava coni carabinieri l’ex è tornato a casa sua su tutte le furie. Alla vista degli agenti l’uomo non si è affatto calmato, al contrario ha continuato ad urlare contro l’ex compagna. L’uomo è stato arrestato per i reati di violenza privata e danneggiamento. Dopo l’arresto il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Desenzano.