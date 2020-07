Giostra, 44enne tenta di strangolare la moglie: arrestato marito violento

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata da anni dal marito violento all’interno della loro abitazione situata a Giostra, noto quartiere di Messina. L’uomo, un 44enne extracomunitario, non perdeva occasione per picchiare con violenza la moglie, il più delle volte per futili motivi. Lei non aveva però mai trovato il coraggio di chiedere aiuto e denunciarlo.

Pochi giorni fa dopo una lite avvenuta tra marito e moglie nel loro appartamento, lui ha iniziato ad insultarla e picchiarla per l’ennesima volta. Questa volta, però, la vicenda ha rischiato di trasformarsi in una vera e proprio tragedia. Mentre la picchiava il 44enne le ha infatti stretto le mani al collo minacciando di strangolarla. Terrorizzata la donna ha approfittato di un momento di distrazione del marito orco per chiedere finalmente aiuto, ha infatti allarmato le forze dell’ordine.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’ennesima aggressione avvenuta nel quartiere Giostra di Messina. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 44enne ancora agitato mentre inveiva contro la moglie, lo hanno quindi arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. Le indagini svolte dai carabinieri hanno fatto emergere anni di violenze fisiche e psicologiche da parte dell’uomo ai danni della moglie. Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in una casa diversa da quella familiare. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più la costante paura di essere picchiata e insultata dal marito violento.