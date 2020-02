Padova, tenta di strangolare la moglie dopo una lite: 32enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna romena di 35 anni, picchiata da anni dal marito violento all’interno del loro appartamento a Padova. I due sono sposati da circa setti anni, dal loro matrimonio sono nati anche due figli. L’uomo, un 32enne albanese, criticava spesso il modo in cui la moglie educava i loro figli, molti litigi avvenivano per questo motivo.

Lunedì sera è scoppiata una furiosa lite tra marito e moglie all’interno del loro appartamento, lui dopo averla picchiata e insultata l’ha buttata fuori di casa. Il giorno dopo le acque sembravano essersi calmate, mentre però i figli erano a casa di alcuni familiari tra i due è scoppiato un nuovo e furioso litigio. La situazione è presto degenerata nel primo pomeriggio di martedì 18 febbraio. Il 32enne dopo aver insultato e aggredito la moglie le ha anche stretto le mani al collo minacciando di strangolarla, ha poi continuato a picchiarla.

Approfittando di un momento di distrazione del marito, la vittima è riuscita a scappare fuori di casa. In preda alla paura ha subito allarmato le forze dell’ordine. Tempestivo è stato l’intervento della polizia sul luogo della violenta aggressione avvenuta a Padova. Ai poliziotti la donna ha raccontato che non era la prima volta che il marito violento la picchiava. A causa delle percosse negli ultimi tre anni era finita più volte al pronto soccorso. Il 32enne è stato arresto per maltrattamenti in famiglia, è stato poi portato nel carcere Due Palazzi di Padova. La 35enne è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito ai maltrattamenti subiti dal marito, è stata poi dimessa con una prognosi di 3 giorni.