Valperga, picchia la moglie davanti ai loro tre figli: 33enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nella notte di lunedì 16 giugno 2020 a Valperga, comune della città di Torino. Dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 33 anni di origine romena ha aggredito con violenza la moglie. L’uomo era completamente ubriaco mentre sfogava la sua rabbia contro la donna. Ad assistere al triste episodio di violenza domestica anche i tre figli della coppia.

Sentendo le urla e le richieste di aiuto della donna, sono stati i vicini di casa della coppia ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine alla violenta aggressione. In seguito alla segnalazione di lite in famiglia, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri di Cuorgné sul luogo dell’aggressione avvenuta lunedì notte a Valperga. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia, gli agenti hanno trovato l’uomo in preda alla furia, stava ancora picchiando la moglie davanti ai loro tre figli. Sia i figli che la moglie dell’uomo erano terrorizzati dalla sua ira.

I carabinieri hanno subito bloccato l’uomo e prestato i primi soccorsi alla donna. La vittima è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo essere stata picchiata dal marito violento. Il 33enne è stato invece arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate continuate ai danni della moglie. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, nel 2018 c’erano a suo carico una serie di violenze in famiglia.