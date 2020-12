Moncalieri, ferisce la moglie con una pietra e la picchia: 28enne in manette

La violenta aggressione si è svolta a Moncalieri, comune della città di Torino. Un uomo di 28 anni di origine somala ha aggredito con violenza la moglie. I fatti si sono svolti nel Centro di accoglienza per migranti di Moncalieri dove era stata ospitata l’intera famiglia. Completamente ubriaco l’uomo si è recato nella stanza in cui la moglie dormiva insieme ai loro due figli, il più piccolo ha solamente due settimane.

Il 28enne ha lanciato una pietra contro la moglie, dopodiché ha iniziato a picchiarla. È stato un responsabile del centro ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine alla violenta vicenda. In seguito alla segnalazione i carabinieri si sono precipitati sul posto, dove hanno trovato l’uomo completamente ubriaco e in preda all’ira. I carabinieri lo hanno subito bloccato. Agli agenti la vittima ha confessato che non era la prima volta che il marito la picchiava. I maltrattamenti andavano avanti ormai da mesi, la picchiava e maltrattava anche quando era incinta. Lei non lo aveva mai denunciato per paura.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, con l’aggravante di aver picchiato la moglie davanti ai figli minorenni. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato in carcere, la moglie è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse subite dal marito violento. La giovane vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita insieme ai suoi figli, senza avere più paura di essere picchiata e maltrattata dal 28enne.