Torino, 29enne ubriaco picchia la moglie incinta davanti alla figlia: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata da tempo dal marito violento tra le mura domestiche, un appartamento situato nel quartiere Aurora di Torino. Un uomo nigeriano di 29 anni sfogava spesso la sua rabbia contro la moglie, specialmente quando era ubriaco. Martedì 17 marzo 2020 tra i due è scoppiata l’ennesima lite per futili motivi, in preda all’ira l’uomo ha aggredito ancora una volta la mogie.

Stanca di subire i maltrattamenti del marito violento, la vittima ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato ormai il suo incubo. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta nel quartiere Aurora di Torino. Quando gli agenti hanno suonato il campanello di casa della coppia, il 29enne si è rifiutato di aprire la porta. Poco dopo i carabinieri sono riusciti ad entrare grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Giunti all’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato la donna spaventata e in lacrime, il marito l’aveva picchiata nonostante fosse incinta. La figlia minorenne della coppia ha assistito all’episodio di violenza, stava consolando la mamma quando i carabinieri sono entrati in casa. Agli agenti la vittima ha confermato che non era la prima volta che il marito violento la picchiava. Il 29enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.