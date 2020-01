Gratosoglio, 49enne prende a pugni la moglie dopo una lite: denunciato

La violenta aggressione si è svolta intorno alle 20 di ieri, lunedì 20 gennaio 2020, a Gratosoglio, un noto quartiere di Milano. Un uomo peruviano di 49 anni, in seguito ad una lite alquanto animata scoppiata all’interno della propria abitazione, ha iniziato ad insultare e minacciare la moglie. L’uomo in preda all’ira l’ha poi picchiata violentemente con diversi pugni in faccia, i colpi erano forti al punto da farla cadere sul pavimento.

In preda alla paura e stanca di subire i maltrattamenti fisici e verbali da parte del marito violento, la vittima ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri a Gratosoglio. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia, gli agenti hanno trovato l’uomo ancora piuttosto agitato, continuava ad inveire contro la moglie. Gli agenti lo hanno bloccato e arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118. Dopo aver soccorso la donna i sanitari l’hanno portata all’ospedale Policlinico di Milano per ricevere le cure necessarie in seguito alle persosse. La vittima si trova ancora sotto osservazione. Dopo aver denunciato il marito potrà presto tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere minacciata e picchiata dal 49enne.