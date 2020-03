Gioia Tauro, per dieci anni picchia e maltratta la moglie: 38enne denunciato

La violenta vicenda si è svolta a Gioia Tauro, comune della città di Reggio Calabria, in Calabria. Per oltre dieci anni un uomo di 38 anni ha maltrattato la moglie. L’uomo la insultava e picchiava con violenza, anche davanti ai loro figli minorenni. Stanca di subire i maltrattamenti e le violenze fisiche e verbali del marito violento, la vittima ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciarlo.

Dopo la denuncia la donna e i suoi figli sono stati portati in una struttura protetta, per evitare che il 38enne la picchiasse ancora. In seguito alle indagini svolte, i poliziotti hanno accertato il comportamento violento dell’uomo ai danni della moglie. Il 38enne è stato ritenuto quindi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli minori. Dovrà inoltre presentarsi ogni giorno alla Polizia Giudiziaria.

L’uomo dovrà quindi abbandonare subito la residenza familiare, non potrà entrare in casa senza il consenso del giudice. Grazie alle misure restrittive scattate nei confronti del 38enne, la vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita insieme ai suoi figli. Potrà smettere di avere paura di essere maltrattata e picchiata dall’ormai ex marito violento.