Augusta, 60enne prende a calci e pugni la moglie dopo una lite: arrestato

La violenta aggressione è avvenuta pochi giorni fa ad Augusta, in provincia di Siracusa. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un sessantenne del posto ha sfogato la sua ira contro la moglie. L’uomo ha colpito con violenza la donna con calci e pugni.

Approfittando di un momento di distrazione del marito, la vittima è riuscita ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione della donna, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Augusta si sono precipitati sul luogo della violenta aggressione. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna in preda alla paura, sul corpo aveva i segni delle percosse appena subite dal marito violento, l’uomo era invece in un evidente stato di agitazione.

Alla vista dei carabinieri il sessantenne non si è affatto calmato, al contrario ha continuato a minacciare la moglie e ad inveire contro di lei. Gli agenti hanno subito bloccato l’uomo, dopodiché lo hanno arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. La vittima è stata invece ricoverata al nosocomio megarese per ricevere le cure necessarie per le contusioni riportate a causa delle percosse subite. Dopo l’arresto del marito la donna potrà tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura del marito violento.