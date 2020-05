Catania, minaccia e picchia la moglie per 13 anni: arrestato 55enne

A Catania è finalmente finito l’incubo di una donna, picchiata e maltrattata da ben 13 anni da marito violento tra le mura domestiche. I due sono sposati da 24 anni, circa 13 anni fa il marito della vittima, un uomo di 55 anni, ha iniziato a bere e a sfogare la sua rabbia contro la moglie. Ogni sera rientrava a casa ubriaco e dopo aver minacciato e insultato la moglie la picchiava, spesso anche davanti al figlio minorenne.

La vittima, per tredici lunghi anni, ha subito le violenze fisiche e psicologiche del marito violento per tenere unita la famiglia. La donna era completamente sottomessa all’uomo, negli anni lui le aveva addirittura vietato di vedere amici e familiari. A causa della sua eccessiva gelosia le controllava continuamente il telefono. In passato la vittima ha provato a togliersi la vita ingerendo del veleno per topi, il tempestivo intervento di una vicina di casa che ha chiamato i soccorsi le aveva salvato la vita.

Per troppo tempo la vittima ha subito i maltrattamenti di colui che era diventato negli anni il suo aguzzino, ha però trovato finalmente il coraggio di denunciarlo. In seguito alle dichiarazioni della donna, la polizia ha svolto le dovute indagini per accertare il comportamento violento del marito. Il 55enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a Catania, in luogo diverso dell’abitazione in cui viveva con la moglie.