Trucazzano, minaccia di uccidere la moglie davanti al figlio: arrestato

La violenta vicenda si è svolta nella serata di ieri, martedì 5 maggio a Trucazzano, comune della città di Milano. È successo all’interno di un appartamento situato in via Montale. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche un uomo di 37 anni ha minacciato di uccidere la moglie davanti al figlio di soli sette anni.

In preda alla paura è stato un parente della coppia ad allarmare le forze dell’ordine intorno alle 23 di ieri. Dopo la segnalazione di lite in famiglia immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta a Trucazzano. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione. La moglie e il figlio erano terrorizzati e in lacrime. Ai carabinieri la vittima ha confessato che non era la prima volta che il marito manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti, spesso anche davanti al figlio minorenne.

La donna ha raccontato che in più occasioni l’uomo l’ha maltrattata sia fisicamente che psicologicamente, non aveva però mai avuto il coraggio di denunciarlo. In seguito alla denuncia della donna, il 37enne è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di San Vittore.