Roma, picchia la moglie e minaccia di morte i figli: 35enne in manette

La vicenda violenta si è svolta ieri, proprio nel giorno di Natale a Roma, in zona Conca D’oro. Un uomo di 35 anni del Bangladesh ha aggredito la moglie in seguito di un furioso litigio scoppiato per motivi legati alla gelosia. La lite animata è scoppiata intorno alle 12 di ieri, in preda all’ira l’uomo ha picchiato la moglie con un tubo di gomma. Ad assistere alle violenze domestiche anche i figli minorenni della coppia.

Il 35enne su tutte le furie ha minacciato di morte i figli se la moglie si fosse rivolta alle forze dell’ordine. In preda alla paura la donna ha trovato comunque il coraggio di allarmare la polizia. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri a Roma.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato l’uomo ancora molto agitato, lo hanno bloccato e arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico ufficiale. Gli agenti hanno poi soccorso e tranquillizzato la moglie dell’uomo e i suoi figli. Dopo l’arresto del 35enne la sua famiglia potrà finalmente tornare a vivere serenamente la loro vita, senza avere più paura di essere picchiati e maltrattati dall’uomo.