San Basilio, minaccia e picchia la compagna: 36enne in manette

La violenta vicenda si è svolta a San Basilio, un noto quartiere di Roma. Da tempo un uomo di 36 anni, originario di San Salvatore, picchiava, insultava e minacciava la compagna. L’ultima aggressione è avvenuta negli ultimi giorni all’interno della loro abitazione. Dopo essere rientrato a casa completamente ubriaco, l’uomo ha aggredito ancora una volta la vittima a seguito di una lite scoppiata tra loro per banali motivi.

Stanca di subire i continui maltrattamenti e le minacce da parte del compagno violento, la donna ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al suo incubo, il compagno era ormai diventato il suo aguzzino. In seguito alla rischiesta di aiuto della donna, tempestivo è stato l’intervento della polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta nel quartiere San Basilio di Roma. Giunti sul posto, gli agenti hanno visto la vittima affacciata al balcone, è stata lei ad indicargli dove poter trovare l’uomo.

Il 36enne stava uscendo dal portone di casa, alla vista dei poliziotti ha perso la testa. In preda al panico l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, colpendo con calci e pugni gli agenti per non farsi arrestare. I poliziotti sono riusciti subito a bloccarlo, lo hanno arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto per il 36enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.