Roma, ubriaco picchia la moglie per gelosia davanti ai figli: arrestato

Ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia, questa volta a Roma. È successo nella mattinata di oggi, 25 marzo 2020, dopo un’accesa lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo albanese di 40 anni si è scagliato con violenza contro la moglie. L’uomo era ubriaco quando ha iniziato ad aggredire verbalmente la moglie per motivi di gelosia.

Ben presto l’aggressione verbale si è trasformata in aggressione fisica. Il 40enne ha picchiato la moglie davanti ai figli minorenni. In preda alla paura e all’agitazione la vittima è riuscita a sfuggire ai maltrattamenti del marito violento e si è rifugiata insieme ai figli dai vicini di casa. Dopo aver ricevuto la segnalazione, immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta aggressione avvenuta questa mattina a Roma. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna ancora molto agitata, sul volto aveva i segni della violenza appena subita.

La vittima, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è stata trasportata in ospedale. I medici, dopo averla visitata e medicata, l’hanno dimessa con una prognosi di 30 giorni. Intanto i poliziotti hanno arrestato il 40enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto per l’uomo si sono aperte le porte del carcere. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita insieme ai figli, senza avere più paura del marito violento.