Savona, torna a vivere con l’ex marito ma la picchia ancora: arrestato

La violenta aggressione si è svolta pochi giorni fa a Vado Ligure, comune della provincia di Savona. Un uomo di 47 anni, dopo una lite scoppiata all’interno del loro appartamento per banali motivi, ha picchiato per l’ennesima volta la moglie. I due erano da poco tornati a vivere insieme, dopo un periodo di lontananza a causa della loro rottura.

La donna aveva deciso di concedere un’altra possibilità al marito, ma il comportamento dell’uomo non è cambiato, ha infatti continuato ad essere violento e minaccioso nei suoi confronti. Poco dopo la mezzanotte, stanca di subire i maltrattamenti del marito, la vittima ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine. La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri, dicendo loro che il marito l’aveva picchiata e maltrattata di nuovo.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta pochi giorni fa in provincia di Savona. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia, gli agenti hanno trovato la donna visibilmente spaventata e in lacrime. Era piena di dolori a causa delle botte che il marito le aveva dato. L’appartamento era completamente in disordine dopo la lite. In seguito all’aggressione la vittima è stata portata al pronto soccorso di Savona per ricevere le cure adeguate. Dopo averla visitata e medicata, i medici l’hanno giudicata guaribile in 20 giorni. Il 47enne è stato invece arrestato per maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto per lui si sono aperte le porte del carcere di Marassi a Genova.