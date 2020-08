Bari, 20enne picchia la moglie davanti ai figli: arrestato marito violento

La violenta aggressione si è svolta intorno alle 12 di giovedì 6 agosto 2020 a Bari, all’interno di un appartamento situato nel quartiere Libertà. Un ragazzo di 20 anni, dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, ha picchiata la moglie con violenza. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di un condomino che si è precipitato dalla vittima per aiutarla. L’uomo l’ha trovata terrorizzata e in lacrime, aveva il naso rotto.

È stato il condomino ad allarmare le forze dell’ordine dopo il violento episodio. In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Bari. Agli agenti la vittima ha raccontato che non era la prima volta che il marito manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. Ha fatto poi sapere che l’uomo l’ha picchiata davanti ai loro due figli minorenni. Sul posto è intervenuto anche il 118 per prestare i primi soccorsi alla ragazza, è stata poi trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse del marito violento.

I medici dopo averla visitata e medicata, l’hanno dimessa con una prognosi di 30 giorni a causa della frattura del setto nasale. Intanto, i poliziotti hanno rintracciato poco dopo il 20enne non lontano dal luogo in cui si è svolta la vicenda. Il ragazzo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi e aggravate.