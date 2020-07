Liscate, picchia ancora la moglie: 40enne arrestato, ma non va in carcere

La violenta aggressione si è svolta lunedì a Liscate, comune della città di Milano. Un uomo di 40 anni di origine indiana si è presentato a casa della moglie e l’ha picchiata per l’ennesima volta. Tra i due è infatti scoppiata l’ennesima lite furiosa a causa della gelosia dell’uomo. Mentre discutevano lui si è fatto travolgere da un momento d’ira e l’ha colpita più volte con violenti pugni al volto.

La vittima, una donna di 31 anni anche lei di origine indiana, stanca di subire i maltrattamenti dell’ex marito ha allarmato le forze dell’ordine. Mesi fa l’uomo era stato già allontanato dalla donna a causa dei continui maltrattamenti in famiglia, lui è però tornato da lei e l’ha aggredita ancora una volta. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, i carabinieri si sono precipitati sul luogo dell’aggressione avvenuta a Liscate. Giunti all’interno dell’appartamento della donna, l’hanno trovata terrorizzata e in lacrime, con chiari segni di percosse sul volto. La 31enne è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo l’aggressione, i medici dopo averla visitata e medicata l’hanno dimessa con una prognosi di 5 giorni.

Intanto, gli agenti hanno subito rintracciato il 40enne, era ancora nelle vicinanze. L’uomo è stato di nuovo arrestato per maltrattamenti in famiglia. Ieri mattina c’è stato il processo per direttissima, non andrà in carcere. Nei confronti dell’ex marito della vittima è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pozzuolo Martesana, luogo in cui vive.