Camposampiero, picchia la moglie con un mattarello: arrestato 58enne

È successo nel pomeriggio di domenica 22 marzo a Camposampiero, comune della città di Padova. Nel corso di una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 58 anni ha iniziato ad insultare pesantemente la moglie, una donna di 48 anni. Dagli insulti l’uomo è passato presto all’aggressione fisica. Ha impugnato un mattarello e ha iniziato a colpire con violenza la donna.

La donna ha cercato di difendersi, parava i colpi con le braccia. Ciò gli ha causato la frattura dell’ulna e del radio del braccio sinistro. Sul luogo della violenta aggressione avvenuta a Camposampiero è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari dopo aver prestato i primi soccorsi alla 48enne hanno allarmato le forze dell’ordine, hanno capito subito che si trattava di violenza domestica. La vittima è stata trasportata all’ospedale, i medici le hanno riscontrato una lesione alla testa e la frattura dell’avambraccio con una prognosi di 45 giorni.

Intanto, i carabinieri hanno raggiunto il 58enne e lo hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella in cui viveva insieme alla moglie. L’uomo sconterà gli arresti domiciliari a casa di un familiare che ha dato la disponibilità per evitare che il 58enne abbia ancora contatti con la vittima.