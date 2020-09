Pontecorvo, picchia ancora la moglie davanti al figlio: finisce ai domiciliari

È successo nella mattinata di oggi a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Un uomo di 42 anni, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, ha picchiato per l’ennesima volta la moglie. La vittima è una donna di 41 anni. Ad assistere all’episodio di violenza il figlio minorenne della coppia e un’amica della donna intervenuta in casa loro per cercare di riportare la calma.

Dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto provenire dall’appartamento della coppia, alcuni vicini di casa si sono preoccupati e hanno allarmato le forze dell’ordine. Tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta stamattina a Pontecorvo. Alla vista degli agenti l’uomo non si è affatto calmato, al contrario ha continuato ad inveire contro la moglie ma è stato subito bloccato dai militari.

Stanca di continuare a subire i maltrattamenti del marito violento, la donna ha trovato il coraggio di denunciarlo. Ai carabinieri ha raccontato che l’uomo la maltrattava e picchiava da tempo. In alcune occasioni l’ha anche costretta a consumare rapporti sessuali contro la sua volontà. L’uomo esercitava anche violenza psicologica sulla donna. Controllava i suoi movimenti, le sue telefonate e le sue frequentazioni. Il 42enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. È stato sottoposto agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella in cui viveva con la moglie. La donna è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse subite dal marito violento.