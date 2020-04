Avellino, 50enne picchia la moglie con il manico di un’ascia: arrestato

La violenta vicenda si è svolta proprio nel giorno di Pasqua, 12 aprile 2020 ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. All’alba un uomo di 50 anni, dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, ha picchiato per l’ennesima volta la moglie. L’uomo era completamente ubriaco e ha sfogato la sua rabbia contro la vittima. Dopo averla minacciata l’ha picchiata con il manico di un’ascia.

In preda alla paura e stanca di subire i continui maltrattamenti del marito violento, la donna ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al suo incubo. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta in provincia di Avellino, all’interno di un appartamento situato ad Altavilla Irpina. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia gli agenti hanno trovato la donna terrorizzata e in lacrime. Il 50enne, già noto alle forze dell’ordine, era visibilmente agitato e ubriaco.

I carabinieri dopo aver bloccato l’uomo lo hanno portato in caserma. Il loro intervento ha evitato che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia. Il 50enne è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti è stata emessa la misura degli arresti domiciliari, in un’abitazione diversa da quella in cui vive la moglie.