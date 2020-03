Castellammare, per anni picchia e minaccia la moglie: 43enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna, maltrattata e insultata da anni dal marito violento all’interno del loro appartamento a Castellammare di Stabia, comune della città di Napoli. I maltrattamenti andavano avanti da molto tempo ed erano sempre più ricorrenti. Quasi ogni giorno l’uomo di 43 anni insultava e minacciava la moglie, anche senza motivo. In più occasioni l’uomo ha sfogato la sua rabbia anche contro alcuni familiari.

A causa delle percosse subite dal 43enne, la moglie e altri familiari sono stati costretti più volte a recarsi in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. Stanca di subire i continui maltrattamenti del marito, la vittima ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine. In seguito ad un’accurata indagine, i carabinieri hanno accertato il comportamento violento dell’uomo. Gli agenti, nella mattinata di ieri 6 marzo, dopo aver fermato il 43enne lo hanno arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia.

Dopo l’arresto e le formalità di rito, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. La moglie del 43enne potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere picchiata e minaccia dal marito violento. Anche i familiari dell’uomo ritroveranno pace e serenità dopo il suo arresto.