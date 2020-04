Assisi, picchia la moglie davanti ai figli: denunciato marito violento

La violenta vicenda si è svolta pochi giorni fa in una frazione di Assisi. Durante una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, un uomo ha picchiato con violenza la moglie davanti ai loro figli piccoli. In seguito ad una segnalazione, fatta probabilmente dai vicini di casa dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto, tempestivo è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione.

Giunti all’interno dell’abitazione della coppia, gli agenti si sono subito accorti che in casa era appena scoppiata una furiosa lite, alla presenza dei figli piccoli. In casa i poliziotti hanno trovato anche un fucile, legalmente detenuto dall’uomo, lo hanno però sequestrato in forma cautelativa. La donna e i suoi figli erano spaventati e turbati. Non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della moglie.

I poliziotti hanno cercato di rassicurare e calmare la donna e i suoi figli, dopodiché hanno accompagnato la vittima nel locale ospedale, nella frazione di Assisi, per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite dal marito violento. I medici, dopo averla visitata e medicata, hanno riscontrato lesioni non gravi. Intanto, la Polizia ha denunciato il marito della vittima per maltrattamenti in famiglia. L’uomo ha lasciato l’abitazione in cui viveva con la moglie e i loro figli.