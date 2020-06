Rivoli, picchia la moglie e il figlio di 12 anni: arrestato marito violento

La violenta aggressione si è svolta pochi giorni fa a Cascine Vica a Rivoli, nel quartiere Cervi. Dopo una lite scoppiata tra marito e moglie all’interno del loro appartamento, l’uomo 51enne di origine romena è andato su tutte le furie e si è scagliato violentemente contro la moglie, sua connazionale di 46 anni.

Ad assistere all’episodio di violenza domestica il figlio della coppia, un ragazzino di soli 12 anni. In preda alla paura il ragazzino si è messo in mezzo ai suoi genitori per difendere la madre dai maltrattamenti del padre violento, l’uomo ha però picchiato anche lui. Mentre marito e moglie litigavano in modo alquanto animato, lui l’ha anche minacciata di morte. La 46enne ha approfittato di un momento di distrazione del marito per allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri della stazione di Rivoli sul luogo dell’aggressione. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 51enne in evidente stato di agitazione, stava ancora urlando contro la moglie e il figlio.

I carabinieri hanno subito bloccato l’uomo e prestato soccorso a mamma e figlio. La donna è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite dal marito, aveva diverse escoriazioni al volto. Il 12enne è stato portato invece nel reparto pediatrico in osservazione. Intanto, il 51enne è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia.