Vimodrone, massacra la moglie davanti ai figli piccoli: 44enne in manette

È successo nella serata di lunedì 31 agosto a Vimodrone, comune della città di Milano. Un uomo di 44 anni, dopo un banale litigio scoppiato tra le mura domestiche, ha picchiato per l’ennesima volta la moglie, una donna di 43 anni. In preda all’ira l’uomo ha afferrato la donna per i capelli e l’ha presa a pugni, subito dopo l’ha sbattuta contro il muro. Una scena piena di violenza e rabbia, il tutto è successo davanti ai figli piccoli della coppia, il marito orco non si è fermato nemmeno con le urla e i pianti dei bambini.

Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni familiari della coppia, impauriti dal violento comportamento del 44enne. In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Vimodrone. Gli agenti, dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima, hanno bloccato l’uomo. La donna ai carabinieri ha ammesso che non era la prima volta che il marito la picchiava. I maltrattamenti andavano infatti avanti da tempo e stavano diventando sempre più ricorrenti.

Oltre alla 43enne, anche i figli e alcuni parenti hanno confermato il comportamento violento dell’uomo, soprattutto ai danni della moglie. Il 44enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, per lui si sono poi aperte le porte del carcere di Monza. La sua famiglia potrà finalmente tornare a vivere serenamente, senza avere più paura e angoscia a causa del suo comportamento violento.