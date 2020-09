Cupra, picchia la moglie davanti ai figli piccoli: denunciato marito violento

È successo nella mattinata di mercoledì 16 settembre 2020 a Cupra, in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche. Rientrato a casa dopo una nottata di lavoro, un giovane ragazzo nigeriano si è scagliato con violenza contro la moglie, una ragazza di 23 anni anche lei di origine nigeriana. Tra i due è scoppiata una furiosa lite tra le mura domestiche. Lui ha picchiato la moglie provocandole diverse ecchimosi e contusioni su varie parti del corpo. Il violento episodio è avvenuto sotto gli occhi dei due figli piccoli della coppia.

Alcuni vicini di casa hanno sentito le urla e le richieste di aiuto della giovane vittima. In preda alla paura e alla preoccupazione hanno subito allarmato le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Cupra. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale e il personale medico del 118.

La giovane 23enne è stata trasportata al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse del marito violento. Il marito è stato invece denunciato per maltrattamenti in famiglia. La Magistratura dovrà stabile quale provvedimento adottare nei confronti dell’uomo per aver picchiato e ferito la giovane moglie davanti ai loro due figli piccoli.