Milano, uomo massacra il marito per gelosia: 34enne in manette

La violenta vicenda si è svolta lo scorso venerdì 20 dicembre a Milano. Un uomo di 34 anni, a seguito di una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche, ha picchiato con molta violenza il marito di 33 anni. Il motivo? Ad innescare la sua rabbia sarebbe stata l’eccessiva gelosia che prova nei suoi confronti. I due si sono sposati nel 2018 con rito civile nel carcere di Bollate, dove si trovavano entrambi.

Le urla e i forti rumori che provenivano dal loro appartamento durante l’accesa lite hanno preoccupato non poco una vicina di casa della coppia. La donna in preda alla paura ha subito allarmato le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda, avvenuta in zona Giambellino a Milano. Il 34enne dopo aver picchiato il compagno con una mazza di legno lo aveva rinchiuso in bagno, lo ha liberato solo dopo aver visto arrivare i poliziotti.

I due all’inizio hanno provato a far finta di niente, ma gli agenti hanno notato alcune ferite sul corpo del 33enne, sul pavimento c’era ancora il manico di scopa di legno spezzato, usato dal 34enne per picchiare il marito. Non era la prima volta che la polizia interveniva a casa della coppia a causa delle furiose liti, mesi fa il 33enne era finito anche in ospedale a causa delle ferite riportate in seguito alle percosse subite. Gli agenti hanno arrestato il 34enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni del marito, dopodiché è statao riportato nel carcere di San Vittore.