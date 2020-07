Tuturano, insulta e picchia la moglie davanti ai loro figli: arrestato 30enne

La violenta vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, 7 luglio 2020 a Tuturano, frazione di Brindisi. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, un uomo di 30 anni si è scagliato violentemente contro la giovane moglie. Mentre litigavano ha iniziato ad insultarla pesantemente, subito dopo l’ha anche aggredita fisicamente. Ad assistere alla scena di violenza anche i figli minorenni della coppia.

In preda alla paura e stanca di subire i maltrattamenti del marito violento, la vittima ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri a Tuturano. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, mentre inveiva ancora contro la moglie. La donna e i suoi figli erano davvero spaventati. La donna è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse del marito violento. Dopo averla visitata i medici le hanno riscontrato alcune lesioni al viso. Intanto, il 30enne è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari in una diversa abitazione da quella familiare.