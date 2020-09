Catania, ex moglie non gli fa vedere il figlio, lui la picchia: arrestato 30enne

La violenta aggressione si è svolta nei giorni scorsi a Catania, per l’ennesima volta un uomo di trent’anni si è scagliato con violenza contro l’ex moglie. Il motivo? L’uomo si era recato a casa della donna con l’intenzione di vedere il figlio, di fronte al rifiuto di lei è andato su tutte le furie. Non è riuscito a trattenere la calma e ha iniziato a picchiare con violenza l’ex moglie.

In preda alla paura e all’agitazione, la donna ha chiamato le forze dell’ordine per chiedere aiuto, ai carabinieri ha spiegato al telefono che aveva appena subito un’aggressione. Immediato è stato l’intervento degli agenti sul luogo della violenta vicenda avvenuta pochi giorni fa a Catania, non appena sono arrivati hanno scoperto che a picchiare la donna era stato il suo ex marito. L’uomo le aveva causato diverse lesioni, ai carabinieri la vittima ha confessato che non era la prima volta che la picchiava e maltrattava, quando vivevano insieme sfogava spesso la sua rabbia contro di lei picchiandola. Per anni il 30enne aveva minacciato, maltrattato e vessato la sua ex moglie.

Il 30enne è stato arrestato dai carabinieri con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Piazza Lanza. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita insieme al figlio, senza avere più paura di essere picchiata e minacciata dall’ex marito violento.