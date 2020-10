Marino, 38enne maltratta la moglie per anni anche davanti ai figli: arrestato

Dopo anni di maltrattamenti da parte del marito violento è finalmente finito l’incubo di una donna, i fatti si sono svolti a Marino, comune della città di Roma. Da anni il marito, un uomo moldavo di 38 anni, la picchiava, anche davanti ai loro figli piccoli. La maltrattava e picchiava anche quando era incinta.

Lo scorso giungo l’uomo ha avuto un acceso litigio anche con il suocero. Durante una festa di compleanno si è ubriacato e ha iniziato ad inveire contro il padre della moglie. Quest’ultimo, in preda alla disperazione, ha colpito il genero con un coltello ed è stato arrestato. Tutto è successo davanti ai figli piccoli della coppia. Il 38enne sfogava spesso la sua rabbia contro la moglie. In più occasioni lei è stata costretta a recarsi in ospedale per farsi medicare in seguito alle percosse del marito violento.

Stanca di subire i maltrattamenti, le minacce e gli insulti del marito, la donna ha trovato il coraggio di denunciarlo. Dopo aver svolto le dovute indagini, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Marino hanno presto accertato il comportamento violento dell’uomo, soprattutto ai danni della moglie. Il 38enne nella mattina di sabato 3 ottobre è stato quindi arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.