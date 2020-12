San Basilio, per anni picchia e minaccia la moglie: 49enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna di 47 anni picchiata e maltrattata da anni da marito violento, le violenze fisiche e verbali avvenivano all’interno della loro abitazione a San Basilio, un quartiere di Roma. Negli ultimi giorni l’uomo, un 49enne, era diventato sempre più violento. Ogni scusa era buona per scagliarsi selvaggiamente contro la moglie e minacciarla di morte, anche davanti alla figlia di 17 anni.

È stata proprio la figlia della coppia a convincere la madre a denunciare il marito. Era stanca di vedere che il padre violento la picchiava e maltrattava, soprattutto quando era ubriaco. Nel giorno di Natale la 47enne insieme alla figlia ha deciso di recarsi in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse del marito. La donna ha finalmente trovato il coraggio di denunciarlo per ciò che le aveva fatto.

In seguito alle dichiarazioni della vittima gli agenti si sono precipitati a casa della coppia, nel quartiere San Basilio a Roma. Il 49enne si era recato a casa di una vicina di casa, alla vista degli agenti è apparso in evidente stato di agitazione. L’uomo è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stato portato nel carcere di Civitavecchia. Dopo anni di violenze domestiche la 47enne potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita insieme alla figlia, senza avere più paura di essere maltrattata e picchiata dal marito violento.