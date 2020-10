Monteverde, aggredice la moglie davanti ai figli: 47enne finisce in carcere

Ennesimo caso di violenza domestica, i fatti questa volta si sono svolti nel quartiere Monteverde di Roma. Dopo una lite scoppiata tra moglie e marito all’interno della loro abitazione, lui ha picchiato con violenza la donna. L’aggressore è un uomo filippino di 47 anni, la moglie è una sua connazionale di 33 anni. Ad assistere all’episodio di violenza anche i due figli della coppia, uno dei due è minorenne.

Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati probabilmente i vicini di casa della coppia dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto provenire dal loro appartamento. In seguito alla segnalazione i carabinieri di Monteverde si sono precipitati sul luogo della violenta aggressione. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia hanno trovato l’uomo ancora molto agitato. Aveva da poco picchiato la moglie davanti ai loro figli. Il 47enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli.

Dopo le percosse subite dal marito violento, la donna è stata invece portata all’ospedale San Camillo Forlanini per ricevere le cure necessarie. I medici dopo averla visitata le hanno riscontrato un trauma cranico, poco dopo è stata però dimessa. La 33enne dopo l’arresto del marito potrà tornare a vivere serenamente la sua vita insieme ai suoi due figli, senza avere più paura di essere maltrattata e picchiata dal marito violento.