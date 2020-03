Pietralata, 65enne picchia la moglie dopo una lite: arrestato marito violento

È successo nella serata di ieri, martedì 10 marzo a Pietralata, un quartiere di Roma. Un uomo di 65 anni, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, ha picchiato con violenza la moglie. La vittima è una donna di 51 anni di origine peruviana. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati probabilmente i vicini di casa dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto della vittima.

In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento dei carabinieri e di un’ambulanza sul luogo della violenta aggressione, un appartamento situato nel quartiere Pietralata di Roma. Giunti all’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato l’uomo in preda alla furia mentre inveiva ancora contro la moglie. La vittima aveva evidenti ecchimosi sul volto. Il personale medico del 118 dopo averle prestato i primi soccorsi l’ha trasportata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione subita dal marito violento.

Ai carabinieri la 51enne ha confessato che non era la prima volta che il marito la picchiava. I maltrattamenti andavano avanti da tempo. Lo scorso 6 febbraio lei lo aveva già denunciato con la speranza che cambiasse atteggiamento nei suoi confronti, cosa che però non è successa. Il 65enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere Regina Coeli.