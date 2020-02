Roma, minaccia di buttare la moglie dalla finestra: arrestato 44enne

Anni di maltrattamenti e minacce per una donna di Roma, il suo incubo però è finalmente finito. Un uomo di 44 anni, dopo essere rientrato a casa ubriaco alle 6 del mattino, ha sfogato ancora una volta la sua rabbia contro la moglie all’interno della loro abitazione. Mentre litigavano per futili motivi l’ha colpita con diversi pugni, l’ha poi minacciata di buttarla dalla finestra del loro appartamento, situato al settimo piano.

Il figlio minorenne della coppia in preda alla paura si è recato subito a casa della nonna, che abita vicino casa loro. I due hanno allarmato le forze dell’ordine per mettere fine all’ennesimo episodio di violenza. Immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Roma. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 44enne in preda alla furia e ubriaco. Quando i poliziotti sono arrivati all’interno del loro appartamento la donna era riuscita a sfuggire ai maltrattamenti del marito violento, si era rifugiata anche lei a casa della madre.

Ai poliziotti la vittima ha raccontato che i maltrattamenti andavano avanti da circa quattro anni. Più volte si era recata dalle forze dell’ordine ma non lo aveva mai denunciato per paura. Stanca di subirele violenze fisiche e psicologiche del 44enne ha trovato il coraggio di raccontare tutti gli episodi più recenti di violenza e lo ha denunciato. L’uomo è stato subito arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dopo l’arresto per il 44enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.