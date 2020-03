Bologna, ubriaco picchia la moglie davanti ai figli: 42enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna, picchiata e maltrattata dal marito violento da ben 13 anni, l’ultimo episodio di violenza si è svolto pochi giorni fa all’interno del loro appartamento a Bologna. Un uomo di 42 anni di nazionalità marocchina, dopo aver trascorso ad ubriacarsi in cantina, è rientrato a casa nella notte e si è scagliato contro la moglie. Le ha spruzzato sul corpo e sul viso un deodorante per ambiente dicendole che puzzava, le ha anche detto che la casa non era pulita.

Dopo gli insulti l’uomo è passato alla violenza fisica, ha iniziato a colpire la moglie con violenti calci e pugni. Ad assistere alla violenta vicenda anche i figli minorenni della coppia, di 6 e 10 anni. Stanca di subire i maltrattamenti da parte del marito violento, la vittima si è chiusa in bagno e ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al suo incubo. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta a Bologna.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna in preda alla paura. Dopo aver raccontato ciò che era successo in casa con il marito violento, la vittima ha confessato ai carabinieri che i maltrattamenti andavano avanti da 13 anni, subito dopo il matrimonio. La situazione è però peggiorata negli ultimi giorni, a causa dei problemi economici che la famiglia stava affrontando. Il 42enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stato portato in carcere.