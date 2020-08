Bollate, ubriaco aggredisce moglie e figlio: 60enne in manette

È successo nella serata di ieri, domenica 23 agosto 2020 a Bollate, comune della città di Milano. Un uomo di 60 anni dopo essere rientrato a casa completamente ubriaco si è scagliato con violenza per l’ennesima volta contro la moglie, una donna di 56 anni. Ad assistere all’episodio di violenza anche il figlio della coppia, un ragazzo di 23 anni.

Il 60enne mentre litigava con la moglie si è scagliato anche contro il figlio, ha infatti provato a picchiare entrambi. Stanchi di subire i maltrattamenti e le minacce dell’uomo, madre e figlio hanno finalmente trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla chiamata ricevuta dalle due vittime, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta ieri sera in un appartamento situato a Bollate.

Giunti sul posto, gli agenti hanno subito notato che il 60enne aveva fatto abuso si alcool. La moglie e il figlio dell’uomo erano terrorizzati. Non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei confronti della moglie, i maltrattamenti e le minacce andavano infatti avanti da tempo. I carabinieri hanno arrestato il 60enne con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di San Vittore. Madre e figlio potranno finalmente smettere di avere paura a causa del comportamento violento del padre e marito violento.