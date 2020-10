Lamezia Terme, 49enne picchia la moglie: lei chiama il 112 e lo fa arrestare

Ennesimo episodio di violenza domestica, questa volta i fatti si sono svolti a Lamezia Terme, comune della provincia di Catanzaro in Calabria. Dopo una lite scoppiata per banali motivi all’interno del loro appartamento, un uomo marocchino di 49 anni si è scagliato con violenza contro la moglie, sua connazionale di 39 anni.

A quanto pare non era la prima volta che il marito violento la picchiava. Stanca di subire le aggressioni, sia fisiche che verbali, la vittima ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Lamezia Terme. Agli agenti la donna ha raccontato che il marito non solo l’aveva pesantemente insultata, ma l’aveva anche aggredita fisicamente. I carabinieri hanno subito bloccato il 49enne. Dopo averlo arrestato lo hanno portato nelle celle di sicurezza della Compagnia di Lamezia Terme.

Intanto, la 39enne è stata portata all’ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite dal marito violento. I medici, dopo averla visitata e medicata, l’hanno dimessa con una prognosi di cinque giorni. Nei confronti del marito, dopo il rito per direttissima, è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e l’allontanamento dalla casa familiare.