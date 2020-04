Primavalle, ubriaco accusa la moglie di averlo tradito e la picchia: arrestato

La violenta aggressione è avvenuta a Primavalle, noto quartiere di Roma. Un uomo di 40 anni di origine albanese dopo essersi ubriacato ha iniziato ad insultare la moglie accusandola di averlo tradito. Dall’aggressione verbale è presto passato all’aggressione fisica. La vittima ha provato a scappare ma il marito violento l’ha bloccata e colpita al volto con violenza.

Approfittando di un momento di distrazione del marito, la donna è riuscita a fuggire via di casa e ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Primavalle. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato la vittima sull’androne del palazzo. La donna era in preda alla paura e all’agitazione.

Agli agenti la vittima ha raccontato che il marito dopo essersi svegliato aveva iniziato a bere alcolici. In preda all’ira l’ha poi picchiata convinto che lei l’avesse tradito. Dopo essere entrati all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno trovato l’uomo sdraiato sul letto ubriaco e confuso, agli agenti ha subito ammesso di aver picchiato la moglie. Il 40enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo l’arresto per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli. La vittima è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse. I medici, dopo averla visitata e medicata, l’hanno dimessa con una prognosi di sei giorni.