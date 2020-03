Firenze, picchia la moglie davanti ai figli: arrestato marito violento

È successo la scorsa notte a Firenze. Dopo una lite scoppiata all’interno del loro appartamento un uomo di 46 anni straniero si è lasciato travolgere da un momento di rabbia e ha picchiato la moglie. L’uomo l’ha colpita più e più volte con violenza, le percosse hanno provocato alla vittima lesioni alle braccia e al volto.

Le disperate urla della donna hanno spaventato non poco i vicini di casa della coppia. Questi hanno subito allarmato le forze dell’ordine per mettere fine al violento episodio di violenza. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta la scorsa notte a Firenze. Giunti all’interno dell’appartamento della coppia i carabinieri hanno bloccato l’uomo, evitando così che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia. Alla violenta vicenda hanno assistito anche i figli della coppia, uno dei due è minorenne. Entrambi erano in preda alla paura quando i carabinieri sono arrivati.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima l’hanno trasportata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione subita. I medici, dopo aver visitato e medicato la donna, l’hanno dimessa con una prognosi di dieci giorni. Il 46enne è stato invece arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.