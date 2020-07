Cesenatico, 41enne picchia l’ex moglie e i vigili davanti alla figlia: arrestato

La violenta vicenda si è svolta pochi giorni fa a Cesenatico, comune della provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna. Dopo una lite scoppiata per futili motivi all’interno della loro auto, un uomo di 41 anni ha iniziato a picchiare con violenza la sua ex moglie, la strattonava e le tirava i capelli. Ad assistere all’episodio di violenza anche la figlia minorenne della coppia.

L’auto era parcheggiata in un distributore di carburante a Cesenatico. Ad accorgersi della violenta aggressione proprio una volante della Polizia Locale che passava di lì per caso. Gli agenti si sono immediatamente avvicinati al veicolo della coppia per capire cose stesse accadendo tra loro, il 41enne però invece di calmarsi ha continuato ad infuriarsi sempre di più. L’uomo si è rifiutato di fornire i suoi documenti ai vigili, ha iniziato poi ad insultarli pesantemente e ad aggredirli. Sul luogo della violenta vicenda è intervenuto anche un amico dell’uomo, un ufficiale, il 41enne ha però colpito anche lui con una testata ad uno zigomo e un calcio nello stomaco non appena gli ha detto che sarebbe stato denunciato.

Le telecamere presenti nell’area di servizio hanno ripreso ogni cosa. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Dopo il rito per direttissima il 41enne patteggiato una pena, sospesa, di 8 mesi e 20 giorni di reclusione. La donna potrà tornare a vivere la sua vita serenamente insieme alla figlia, senza avere paura di essere picchiata dall’ex marito violento.