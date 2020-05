Tivoli, minaccia e schiaffeggia la moglie: 42enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nella notte del primo maggio a Tivoli, comune della città di Roma. Un uomo di 42 anni dopo aver fatto uso di cocaina e bevuto vino ha minacciato per l’ennesima volta la moglie e l’ha aggredita verbalmente. L’uomo aveva preso dalla stanza dei figli alcuni videogiochi con lo scopo di venderli e utilizzare il denaro per comprare alcolici e sostanze stupefacenti. La donna ha provato a fermarlo facendo andare su tutte le furie il marito che l’ha schiaffeggiata e ha strattonato i due figli minorenni per aver provato a difendere la mamma.

In preda all’ira il 42enne ha continuato a minacciare la moglie con una bottiglia di vetro, dopodiché è uscito di casa. Dopo aver sentito le urla alcuni vicini di casa si sono preoccupati e hanno chiamato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda avvenuta a Tivoli. Agli agenti la vittima ha confessato che l’uomo l’aveva minacciata e picchiata prima di allontanarsi dal loro appartamento. I poliziotti dopo le dichiarazioni della donna si sono messi alla ricerca del marito.

Intorno alle 2 di notte la vittima ha chiamato di nuovo la polizia dopo che il marito era tornato a casa e l’aveva minacciata dicendole che le avrebbe rovinato l’auto se non lo avesse fatto entrare all’interno della loro abitazione. Tornati sul posto gli agenti hanno trovato il 42enne in giardino, ai poliziotti ha spiegato che dopo una lite con la moglie era tornato a casa per prendere le sue cose. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie.