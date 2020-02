Vigne Nuove, ubriaco insulta e picchia la moglie davanti ai figli: arrestato

È successo nella notte di ieri a Roma, in via Giulio Pasquati, zona Vigne Nuove. Un uomo di 42 anni originario del Marocco dopo essere tornato a casa completamente ubriaco ha sfogato la sua rabbia contro la moglie di 52 anni. Tra i due è scoppiata una furiosa lite per futili motivi, l’uomo ha iniziato ad insultare e minacciare la moglie, dopodiché l’ha aggredita con violenza. Ad assistere alla violenta scena i figli della coppia, di 12 e 14 anni.

Spaventati dalle urla che provenivano dall’appartamento della coppia, situato in zona Vigne Nuove a Roma, i vicini di casa hanno subito allarmato le forze dell’ordine per mettere fine all’episodio di violenza. In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione. Giunti all’interno dell’appartamento della coppia, gli agenti hanno trovato il 42enne visibilmente ubriaco che inveiva ancora contro la moglie. I figli della coppia erano molto spaventati.

Ai carabinieri la 52enne ha ammesso che non era la prima volta che il marito violento la picchiava, anche davanti ai loro figli. Nei suoi confronti è stato emesso il divieto di avvicinamento. Con non poca fatica gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, lo hanno poi arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.