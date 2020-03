Roma, difende nuora e nipote ma il figlio lo minaccia: arrestato 29enne

La violenta vicenda si è svolta a Pietralata, un quartiere di Roma. Un uomo di 29 anni originario del Perù in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, appartamento in cui vivono anche i suoi genitori, ha iniziato a scagliarsi contro la moglie, una donna di 34 anni. Ad assistere all’episodio di violenza anche la figlia della coppia.

In preda alla furia il 29enne dopo aver insultato la moglie l’ha anche colpita con calci e pugni. Il padre dell’uomo ha tentato in ogni modo di fermare il figlio, nonostante lui lo abbia minacciato di morte con un coltello da cucina. Dopo aver sentito le urla provenire dall’appartamento, una vicina di casa si è spaventata e ha allarmato le forze dell’ordine, è stato proprio il 66enne a chiedere aiuto alla vicina di casa dopo aver fatto uscire di casa la nuora e la nipote. In seguito alla richiesta di aiuto, tempestivo è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda avvenuta a Roma. Giunti sul posto i poliziotti hanno arrestato il 29enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arrestato l’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli.