Roma, picchia la madre e la costringe a chiedere l’elemosina: denunciato

È finalmente finito l’incubo di una donna di 70 anni, picchiata, insultata e maltrattata da anni dal figlio violento all’interno della loro abitazione a Roma. Stanca di subire i maltrattamenti del figlio e le sue continue richieste di denaro, la vittima si è rivolta alle forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato il suo incubo.

I poliziotti hanno nascosto alcune videocamere all’interno dell’appartamento in cui la donna conviveva con il figlio a Roma. In poco tempo gli agenti hanno registrato molti episodi di violenza da parte dell’uomo nei confronti dell’anziana madre. Il figlio della vittima la picchiava con violenza, la prendeva a calci e pugni e la costringeva ad assecondare le sue continue richieste di denaro. Inoltre, da tre anni l’uomo costringeva la madre a chiedere l’elemosina davanti ad alcuni negozi all’interno di un centro commerciale.

Dopo aver accertato il comportamento violento dell’uomo ai danni della madre, i poliziotti si sono presentati nella loro abitazione con un’ordinanza che gli ordinava di lasciare l’abitazione e di non avvicinarsi per nessuna ragione alla madre. Gli agenti hanno fatto sapere all’uomo che se non rispetterà l’ordinanza emessa nei suoi confronti verrà arrestato e portato in carcere. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere picchiata e maltrattata dal figlio violento.