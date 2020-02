Velletri, maltrattava l’anziana madre per i soldi della pensione: arrestato

È successo nella mattinata di martedì 18 febbraio a Velletri, comune della città di Roma. Un uomo di 49 anni da anni picchiava e maltrattava l’anziana madre per soldi. Ogni mese la donna era costretta a consegnare al figlio la sua intera pensione, se provava a rifiutare di assecondare le sue richieste di denaro l’uomo andava su tutte le furie e la picchiava.

Madre e figlio hanno litigato in modo alquanto animato martedì mattina. In preda alla furia il 49enne ha aggredito l’anziana donna, questa volta perché a detta sua la madre gli avrebbe rinfacciato tutti i soldi che negli ultimi anni lui le ha rubato. Fortunatamente la vittima è riuscita a sfuggire alle percosse del figlio violento. Insieme ad una sua familiare si è subito recata in caserma per denunciare il comportamento del figlio. Ai poliziotti la donna, oltre a raccontare l’ultimo episodio di violenza, ha raccontato anche che i maltrattamenti e le minacce andavano avanti ormai da anni. La vittima era disperata, non riusciva ad arrivare a fine mese con la sua pensione perché il figlio le prendeva tutti i soldi.

In seguito alla denuncia fatta dall’anziana signora nei confronti del figlio, i poliziotti si sono recati all’interno dell’abitazione in cui madre e fliglio vivevano insieme a Velletri. Il 49enne si era nascosto nella sua camera da letto. Gli agenti dopo averlo trovato lo hanno arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dopo l’arresto per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Velletri.