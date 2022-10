Fuorigrotta, picchia i genitori per soldi: 33enne in manette

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Fuorigrotta, un quartiere della città di Napoli. Nel pomeriggio di lunedì 24 ottobre 2022 durante un servizio di controllo i Poliziotti hanno ricevuto una segnalazione di lite in famiglia e si sono precipitati sul posto. Una coppia di coniugi li ha avvicinati, marito e moglie erano entrambi molto turbati e spaventati.

Ai poliziotti hanno raccontato che la notte precedente il figlio gli aveva chiesto dei soldi e non era la prima volta che lo faceva. Quando però si sono rifiutati di assecondare la sua richiesta di denaro è andato su tutte le furie. L’uomo, un 33enne, si è scagliato con violenza contro i suoi genitori e dopo essere riuscito ad ottenere i soldi che aveva chiesto è andato via con l’auto del padre. La mattina seguente è tornato di nuovo a casa dei familiari per chiedere altri soldi, quando però ha capito che la madre aveva allarmato le forze dell’ordine è andato via prima che gli agenti arrivassero.

Poco dopo la donna si stava recando in Commissariato per denunciare il figlio. Lui si è recato di nuovo nella loro abitazione situata a Fuorigrotta per chiedere ancora soldi ai genitori. Questa volta però è stato subito raggiunto dai poliziotti che dopo una colluttazione sono riusciti a bloccarlo. Il 33enne è stato arrestato con le accuse di lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. È stato anche denunciato per estorsione e maltrattamenti in famiglia.

