La violenta aggressione si è svolta nel pomeriggio di domenica 23 ottobre 2022 a Napoli, dove un uomo napoletano di 57 anni si è scagliato con violenza contro la moglie e la figlia. In seguito ad una segnalazione di lite familiare la Polizia si è precipitata sul posto. Gli agenti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato che il padre poco prima aveva aggredito sia lei che la madre. Il motivo? Una lite scoppiata per futili motivi.

Dopo averle aggredite l’uomo le ha cacciate fuori di casa e si è barricato all’interno dell’appartamento. Non appena è uscito dall’abitazione il 57enne è andato su tutte le furie. Si è scagliato anche contro i poliziotti con minacce e insulti, si è anche rifiutato di fornire le sue generalità. Gli agenti dopo averlo bloccato lo hanno arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’uomo è stato anche denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

È emerso che non era la prima volta che maltrattava la moglie e la figlia, in più occasioni infatti aveva sfogato la sua ira contro le due vittime. Dopo il suo arrestato entrambe potranno finalmente tornare a vivere serenamente senza avere più paura di essere aggredite dal padre e marito violento.

