Napoli, picchia la madre davanti al fratello: 21enne in manette

La violenta aggressione si è svolta a Napoli, nel quartiere San Pietro a Patierno, dove un ragazzo di 21 anni si è scagliato con violenza contro la madre. Tornata a casa dal lavoro la vittima per l’ennesima volta aveva provato ad avere con il figlio un dialogo sereno, lui però ha subito perso la calma e l’ha aggredita. In casa ad assistere all’episodio di violenza anche l’altro figlio della donna, un ragazzino di 17 anni.

Questa non era la prima volta che il 21enne picchiava e maltrattava la madre, in più occasioni infatti l’ha aggredita tra le mura domestiche, un appartamento situato nel quartiere San Pietro a Patierno di Napoli. In seguito alla segnalazione per aggressione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul posto. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato la vittima in preda alla paura, il figlio era su tutte le furie.

Stanca di subire i continui maltrattamenti da parte del figlio, la donna agli agenti ha raccontato di aver subito diverse violenze negli ultimi mesi. Il motivo? Litigavano sempre a causa della droga e del denaro. Dopo le dichiarazioni della vittima i Carabinieri hanno arrestato il 21enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lo hanno portato in carcere in attesa di giudizio.

