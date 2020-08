Napoli, minaccia la madre con un coltello per i soldi della droga: arrestato

La vicenda violenta si è svolta a Napoli, nel quartiere Stella. Un uomo di 35 anni ha minacciato per l’ennesima volta la madre. Il motivo? Pretendeva da lei i soldi per acquistare la droga. I maltrattamenti andavano avanti da tempo, ma fino ad ora la donna non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il figlio violento, sperava che prima o poi le cose sarebbero cambiate ma così non è stato.

Il 35enne mentre litigava con la madre ha preso un coltello da cucina e lo ha puntato contro di lei minacciando di ucciderla se non avesse assecondato la sua ennesima richiesta di denaro. Stanca di subire i maltrattamenti e le minacce del figlio, la vittima ha approfittato di un momento di distrazione del figlio e ha chiamato i carabinieri per mettere fine a quello che era diventato per lei un incubo. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda, nel quartiere Stella a Napoli.

Giunti all’interno dell’abitazione i carabinieri hanno trovato l’uomo molto agitato, tra le mani aveva ancora il coltello usato per minacciare la madre. Gli agenti hanno arrestato il 35enne per estorsione, dopodiché lo hanno portato nel carcere di Poggioreale. La donna potrà finalmente smettere di avere paura di essere minacciata e maltrattata dal figlio violento.